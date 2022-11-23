МО РФ: ПВО сбили 5 дронов у месторождений газа в Черном море и Севастополе

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять беспилотников вблизи Черного моря и Севастополя, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, там располагались месторождения газа.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь, — сказал Конашенков.

Также, по его словам, российская авиация уничтожила американскую РСЛ AN/TPQ-37 в ДНР, два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожье и ЛНР, а также поразила пункт управления 128-й бригады ВСУ в Запорожской области.

Конашенков подчеркнул, что всего за время проведения военной операции на Украине российские военные сбили 2554 дрона. Кроме этого, были уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 бронемашин, включая танки, 901 реактивная система залпового огня, 3615 орудий артиллерии и минометов, а также 7329 единиц автомобильной техники.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом были отражены атаки пяти беспилотников. По его сведениям, при попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника. Еще три дрона сбиты над акваторией Черного моря, добавил он.

В тот же день в Севастополе было приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Однако позже оно было снова восстановлено.

Ранее Министерство обороны Великобритании предположило, что влияние России в акватории Черного моря может быть существенно ослаблено после демонстрации способности Украины угрожать Новороссийску. Кроме того, представители британского Минобороны считают, что российские суда в Черном море испытывают трудности после ударов беспилотников по Севастополю, в связи с чем они и были перевезены в Новороссийск. Минобороны России эту информацию не подтверждает.