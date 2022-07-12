Мизулина объяснила, за какую именно гей-пропаганду оштрафовали Дудя Мизулина: Дудя оштрафовали за видеоинтервью с открытым геем-акционистом Павловым-Андреевичем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) оштрафовали за интервью с открытым гомосексуалистом-акционистом Федором Павловым-Андреевичем, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, которые приводят «Известия», публикация нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Сотрудниками полиции были получены положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — сказала Мизулина.

7 июля Лефортовский районный суд Москвы признал журналиста виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних и оштрафовал его на 120 тыс. рублей.

Накануне Лефортовский суд отклонил иск Дудя, оспаривающий статус иностранного агента. Документ был зарегистрирован 1 июня. В реестр блогер попал 15 апреля. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что его внесли в список иноагентов, поскольку он проводил «политическую линию», формирующуюся за рубежом.