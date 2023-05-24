Москва и Пекин дадут отпор тем, кто пытается навязать свою волю путем давления незаконными санкциями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином. Как сообщает РИВ Новости, глава правительства России подчеркнул, что страны вместе противостоят желанию ряда государств сохранить глобальное доминирование а в будущем — создадут условия для продвижения вперед.