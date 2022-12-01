Мишустин подписал постановление о бессрочной социальной газификации Мишустин подписал постановление о бессрочной программе социальной газификации

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа социальной газификации становится бессрочной, сообщается на сайте кабмина. Кроме того, действие программы распространено на медицинские и образовательные организации.

Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населенных пунктах. Таким учреждениям больше не придется платить за мероприятия по строительству газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за само подключение зданий к газораспределительным сетям, — поясняется в сообщении.

В кабмине указали, что этим же постановлением продлевается программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан. Теперь она будет действовать бессрочно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации на период после 2022 года. Он также велел региональным властям выделить гражданам субсидии в размере 100 тысяч рублей на покупку и подключение необходимого оборудования.