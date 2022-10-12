Путин поручил продлить программу социальной газификации

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» поручил правительству продлить программу социальной газификации на период после 2022 года. Он также велел региональным властям выделить гражданам субсидии в размере 100 тысяч рублей на покупку и подключение необходимого оборудования.

Прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что на начало октября 2022 года газ уже подведен к земельным участкам свыше 300 тысяч домовладений, однако высокая стоимость газового оборудования делает его недоступным для многих россиян. По словам Путина, это касается прежде всего многодетных семей, ветеранов, инвалидов и семей с низкими доходами, которым необходимо оказать помощь в приобретении оборудования.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выступил с предложением выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по газификации внутри участка дома. Он пояснил, что люди не имеют возможности приобрести газоиспользующее оборудование в те же сроки, в какие выполняется строительство газовой инфраструктуры для газификации. Заместитель главы правительства заметил, что поддержку в виде субсидий оказывают отдельным категориям граждан в 73 регионах страны.