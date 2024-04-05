Минюст внес писателя Веллера и целый институт в реестр иноагентов

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Михаил Веллер

Министерство юстиции РФ внесло писателя Михаила Веллера и Российское социалистическое движение в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства. Также в обновленный список вошли ООО «Большая семерка», созданная рядом иноагентов, Институт нейрокогнитивных исследований и предпринимательница Анастасия Татулова.

М. И. Веллер выступал против СВО на Украине, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ. Принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами РФ, — говорится в сообщении.

В беседе с NEWS.ru писатель заявил, что ему ничего не известно о внесении в реестр. От дальнейших комментариев он отказался.

Ранее Минюст внес онлайн-энциклопедию «Викимедиа.ру» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в реестр иностранных агентов. Также перечень пополнили журналист Кирилл Набутов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), правозащитник Александр Скобов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и интернет-издание «Смола» (Smola) (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).