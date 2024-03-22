Минюст внес «Викимедиа.ру» в список иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство юстиции внесло онлайн-энциклопедию «Викимедиа.ру» в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства. Также перечень пополнили журналист Кирилл Набутов, правозащитник Александр Скобов и интернет-издание «Смола» (Smola).

В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включено некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ». Указанное юридическое лицо было учреждено иностранным агентом — Козловским С.А. (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), — говорится в сообщении.

Ранее основатель и директор онлайн-энциклопедии «Викимедия.ру», ученый Станислав Козловский заявил в беседе с NEWS.ru, что намерен опротестовать свой статус иностранного агента. По его словам, с нежелательными организациями он не взаимодействовал.

Он отметил, что если и давал какие-то интервью СМИ-иноагентам, то задолго до того, как они были признаны нежелательными. На сайте Министерства юстиции причиной внесения в реестр указано, что ученый принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

Накануне Минюст внес в реестр иноагентов экс-главу правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олега Орлова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заместителя директора Ельцин Центра, историка Никиту Соколова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и новосибирского депутата Антона Картавина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).