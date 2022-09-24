Минстрой рассказал о том, как будет проходить мобилизация среди строителей Минстрой: частичная мобилизация в строительной отрасли пройдет в общем порядке

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Минстрой России заявил, что частичная мобилизация в строительной отрасли будет проходить в общем порядке. При этом некоторых специалистов строительных профессий станут точечно привлекать на восстановление освобождённых территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке. Для вопросов о частичной мобилизации открыта горячая линия 122, — рассказали в Минстрое.

В ведомстве добавили, что в настоящее время налаживают механизм точечного привлечения специалистов определённых строительных профессий на восстановление освобождённых территорий.

Во взаимодействии с образовательными организациями, а также с коллегами из дружественных стран оперативно решаются точечные запросы на специалистов определенных профессий, — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что подготовку работников необходимых профессий и компетенций позволяет вовремя осуществлять организованная работа по переподготовке кадров и повышению квалификации.

Ранее стало известно, что Минцифры до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации. Форма подачи списка сотрудников для отсрочки появится на «Госуслугах» на следующей неделе.