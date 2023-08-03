Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотников в российском регионе Минобороны РФ заявило об уничтожении дронов ВСУ в Калужской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России подтвердило информацию об уничтожении беспилотников в Калужской области, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. По его данным, всего было уничтожено шесть БПЛА. Ответственность за атаку в Минобороны РФ возложили на Киев.

Сегодня ночью (3 августа. — NEWS.ru) над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее об атаке дронов сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что украинские беспилотные катера попытались атаковать корабль Военно-морского флота России в юго-западной части Черного моря. По его словам, благодаря профессиональным действиям экипажа судно было вовремя обнаружено и уничтожено.

Главное управление МВД России по Московской области ранее зафиксировало от граждан 44 обращения, связанных с пролетающими беспилотниками. Сообщения поступали из Балашихи, Павловского Посада, Воскресенска и Орехово-Зуево.