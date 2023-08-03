В Калужской области силы ПВО сбили шесть беспилотников Калужский губернатор Шапша сообщил о 6 сбитых силами ПВО беспилотниках в регионе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны России сбили шесть беспилотников на юго-западе Калужской области, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в ночь на четверг, 3 августа. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что над регионом сработала система ПВО. По его словам, средства защиты сбили беспилотник самолетного типа. Разрушений и пострадавших в результате падения дрона нет.

Жители СНТ «Арабеск», расположенного в Московской области, ранее обнаружили остатки разбившегося дрона. Беспилотник повредил один из частных домов. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, случившееся квалифицировали как террористический акт.