В Подмосковье нашли остатки разбившегося дрона Mash: остатки разбившегося дрона нашли в деревне Иневка Наро-Фоминского района

Фото: youtube. com/Global Look Press

Остатки разбившегося дрона нашли в деревне Иневка Наро-Фоминского района Подмосковья, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, беспилотник повредил один из частных домов. Обнаружили его жители СНТ «Арабеск».

Mash отмечает, что случившееся квалифицировали как террористический акт, материалы же приобщили к делу, возбужденному накануне после атаки дронов на столицу.

Ранее Минобороны РФ в Telegram-канале заявило, что ночью 1 августа три беспилотника ВСУ участвовали в очередной атаке на Москву. Российские системы ПВО смогли сбить два БПЛА, а третий дрон был подавлен средствами РЭБ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и во время прошлой атаки ВСУ.

В пострадавшей башне комплекса «IQ-Квартал» находится офис Министерства экономического развития. Сотрудников ведомства перевели на удаленную работу.

Представитель МИД Мария Захарова заметила, что Украина продолжает раскрываться миру как террористическая ячейка. Она также назвала атаку БПЛА на Москву конвульсией киевского режима.