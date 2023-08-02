Жители Подмосковья 44 раза сообщили в МВД о пролетающих беспилотниках

Фото: НАК

Главное управление МВД России по Московской области зафиксировало 44 обращения о пролетающих беспилотниках, сообщает RTVI со ссылкой на источник. По его словам, чаще всего звонили жители Волоколамска — они пожаловались на пролетающие БПЛА шесть раз.

RTVI сообщает, что по три сообщения о дронах поступило из Балашихи, Павловского Посада, Воскресенска и Орехово-Зуево. По два — из Мытищ, Раменского, Солнечногорска, Клина, Дубны, Одинцово и Химок.

Источник рассказал, что реже всего о беспилотниках сообщили жители Пушкина, Домодедово, Подольска, Красногорска, Коломны, Истры, Наро-Фоминска, Можайска, Ногинска, Ступино, Серпухова и Чехова. Оттуда поступило по одному обращению.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили очередную атаку украинских беспилотников в Москве и области. По данным ведомства, два аппарата военные сбили средствами ПВО. Еще один нейтрализовали при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы. Без управления аппарат сбился с курса и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

Напомним, предыдущая атака БПЛА произошла утром 30 июля. Украинские беспилотники атаковали деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковный Одинцово.