Минобороны России опровергло сообщения о прорыве ВСУ на нескольких участках

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ. В ведомстве уточнили, что на Купянском направлении активные действия не ведутся. На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем и отражены восемь атак ВСУ на позиции ВС РФ.

Заявления, распространенные отдельными Telegram-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности, — сообщили в Минобороны.

Военные добавили, что на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся. В Минобороны добавили, что в настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. По информации ведомства, в месте проведения боев задействована армейская и штурмовая авиация.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обстановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге. Минобороны РФ информацию не подтверждало.