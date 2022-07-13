Минобороны РФ: в Харькове воруют поставляемые Западом лекарства

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Харьков

Чиновники Харькова разворовывают поставляемые странами Запада лекарства, продавая их в аптеках по завышенным ценам, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, также лекарства продают через интернет, если это психотропные вещества, сообщает ТАСС.

В Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи лекарственные препараты и медицинское имущество, которые затем реализуются в местных аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества открыто продаются через интернет, — подчеркнул генерал.

Он добавил, что подобными действиями власти Киева показывают полное безразличие к судьбам украинцев. Они пренебрегают нормами морали и принципами международного гуманитарного права, считают в российском Минобороны.

Ранее стало известно, что в Минобороны РФ завили: украинские боевики цинично выгнали из лечебных учреждений всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными в населённых пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области.