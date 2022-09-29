Минобороны сообщило об уничтожении бойцов Иностранного легиона в ДНР Минобороны: авиация уничтожила до 80 бойцов Иностранного легиона в районе Николаевки в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Вооруженные силы России уничтожили до 80 бойцов Иностранного легиона в результате авиаударов по пунктам дислокации подразделения на территории ДНР в районе Николаевки, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, под Купянском Харьковской области уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.

Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наёмников Иностранного легиона в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 боевиков, — заявил он.

Также ВСУ лишились за последние сутки девяти складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Коломийцево (Днепропетровская область), Котлярево, Березнеговатое и Шевченково (Николаевская область), Лежино в Запорожской области, а также в районе Краматорска и Малиновки в ДНР.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации иностранных бойцов в районе города Запорожье, ликвидировав около 100 человек. Также в результате удара из строя было выведено 15 единиц бронетехники украинской армии.