МО РФ показало уничтожение замаскированных позиций ВСУ самолетами Су-25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по замаскированным позициям Вооруженных сил Украины, видео опубликовало Минобороны РФ. На кадрах видно, как штурмовики загружаются 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами и летят к цели, а затем наносят удары по позициям ВСУ. Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

23 сентября российские истребители за сутки сбили два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Это произошло в небе над ДНР, Николаевской и Херсонской областями Украины.

Кроме этого, в течение дня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников в ряде населенных пунктов ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины.

По данным Минобороны, всего с начала военной операции на Украине Вооруженные силы России ликвидировали 298 самолетов, 155 вертолетов и 2054 беспилотных летательных аппарата украинской армии.