Минобороны РФ объявило о разгроме диверсантов под Белгородом Минобороны РФ заявило об уничтожении более 70 диверсантов при атаке на Белгородскую область

Фото: МО РФ

Украинские диверсанты после интенсивных артобстрелов 22 мая вторглись на территорию России, заявило Минобороны РФ. Формирования, атаковавшие Белгородскую область, были разгромлены, а остатки отброшены на Украину, где были полностью ликвидированы российскими войсками, сообщили в Telegram-канале МО РФ.

Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. 22 мая, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ, — говорится в заявлении Минобороны.

В ходе контртеррористической операции диверсанты были заблокированы подразделениями ВС РФ и разгромлены ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия, сообщили в ведомстве.

Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, — указали в МО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 23 мая сообщил, что в регионе продолжается зачистка территории Грайворонского округа. Он поблагодарил местных жителей, временно покинувших свои дома, сообщив, что возвращаться пока не стоит, пообещав, что власти доведут информацию, как только будет безопасно. 22 мая Гладков ввел в регионе режим контртеррористической операции после того, как заявил о проникновении группы диверсантов с Украины.