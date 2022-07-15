Минобороны России раскрыло подробности удара по Виннице Минобороны РФ заявило об уничтожении представителей командования ВВС Украины в Виннице

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

14 июля высокоточными ракетами «Калибр» был нанесен удар по Дому офицеров в Виннице, где в тот момент проходило совещание командования ВВС Украины с представителями иностранных поставщиков вооружений, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Встреча была посвящена поставкам Киеву новой партии самолетов и организации ремонта украинского авиапарка.

На совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолетов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены, — сообщил Конашенков.

Также, по его словам, в результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе села Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находились более 70 военнослужащих.

Ранее в соцсетях появились кадры последствий ракетного удара по Виннице. В Telegram-каналах сообщили о жертвах и десятках раненых.

14 июля украинские военные обстреляли школу в Макеевке Донецкой Народной Республики. Здание получило значительные повреждения. Огонь велся из РСЗО «Ураган».