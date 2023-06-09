Минобороны предложило давать статус ветерана военным в субъектах вблизи СВО Защитникам близких к зоне СВО территорий могут присваивать статус ветерана боевых действий

Фото: МО РФ

Минобороны России предложило наделять статусом ветерана боевых действий военнослужащих, выполнявших задачи в субъектах РФ, прилегающих к районам спецоперации, следует из проекта соответствующего указа. Новый закон должен касаться в том числе тех, кто стал инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.

Законопроект подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим,... выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержанию правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что под действие закона должны попадать военноcлужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнoобязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего cостава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов гоcударственной безопасности, работники Минобороны РФ, сотрудники учрeждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительнoго исполнения.

Ранее председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что жителям приграничных территорий с Украиной может выплачиваться средний прожиточный минимум по региону. Она также добавила, что на данный момент выплаты осуществляют местные власти из собственных источников, а определять размер помощи должно правительство.