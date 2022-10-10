Минобороны показало кадры пуска ракет по украинским объектам

Фото: Скриншот с видео/mod_russia/t.me

Минобороны России опубликовало кадры пуска ракет по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. В ролике демонстрируется старт высокоточных снарядов с моря. Представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что поражены все намеченные цели.

Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сказал Конашенков.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за столицей серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил граждан не покидать укрытий.

Позднее стало известно, что Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном о проведении срочной встречи «Большой семерки». Мероприятие пройдет 11 октября. Речь на нем пойдет о новых мерах, направленных на поддержку Украины.