Минобороны опровергло сообщения об увольнении донецких и луганских офицеров Минобороны России опровергло сообщения об увольнении офицеров Донецкого и Луганского корпусов

Фото: Михаил Андроник/РИА Новости

Военнослужащие ДНР возле БТР-82А

Министерство обороны опровергло сообщения об увольнении луганских и донецких офицеров после присоединения новых регионов к России и вхождения местных военных подразделений в состав Вооруженных сил РФ. В ведомстве подчеркнули, что ни одного подобного приказа об отставке не издавалось.

С 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. <...> Ни одного приказа Минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось, — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что все бойцы Донецкого и Луганского корпусов выполняют поставленные задачи в рамках проведения военной операции на Украине.

11 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил главу Генштаба МО России Валерия Герасимова командующим силами СВО на Украине. Генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее занимавший эту должность, стал заместителем Герасимова наряду с главнокомандующим сухопутными войсками Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом. В Минобороны заявили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия.