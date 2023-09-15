Минобороны опровергло информацию о гражданине Таджикистана в пропавшем Ми-8

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ми-8

Минобороны России опровергло информацию о находившемся в составе экипажа пропавшего без вести вертолета Ми-8 гражданине Таджикистана. В ведомстве подчеркнули, что в составе авиационных экипажей Воздушно-космических сил значатся только военнослужащие — граждане Российской Федерации.

Информация <...> о якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе т. г. российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана абсолютно не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В сентябре начала распространяться информация об угнанном вертолете Ми-8. По неподтвержденным данным, инцидент мог произойти еще в начале августа, когда машину перегнали в Харьковскую область с аэродрома в Курске. Министерство обороны России информацию об угоне не комментировало.

15 сентября Telegram-канал Baza cообщил, что кроме пилота Максима Кузьминова в состав угнанного для Украины вертолета Ми-8 входили еще два члена экипажа. По данным канала, на борту боевой машины также находились 28-летние выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища — Никита и Хуршед, фамилии военнослужащих не назывались. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.