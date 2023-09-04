Министры обороны России и Турции провели отдельную встречу в Сочи

Фото: kremlin.ru

Сергей Шойгу

Главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Яшар Гюлер провели переговоры в Сочи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Шойгу и Гюлер провели отдельную встречу.

Да, они [министры обороны России и Турции] отдельно общались, — сообщил Песков.

Ранее на сайте Кремля опубликовали список участников российско-турецких переговоров в расширенном формате. С российской стороны, помимо Шойгу и самого Пескова, в них участвовали вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев и глава Росатома Алексей Лихачев. В состав турецкой делегации, помимо министра обороны, вошли министры иностранных дел, финансов, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, коммуникаций, главы нацразведки и центробанка, а также, в частности, посол в РФ Мехмет Самсар, главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч и руководитель секретариата Зафер Чубукчу.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам сочинских переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки. Глава государства также сообщил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере.