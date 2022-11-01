Минцифры выступило против «драконовских мер» для покинувших РФ айтишников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максут Шадаев

Представители Минцифры выступают против применения «драконовских мер» в отношении IT-специалистов, которые решили покинуть страну. По словам главы ведомства Максута Шадаева, которые приводит ТАСС, вместо этого необходимо создать такие условия, при которых уехавшие айтишники сами захотели бы вернуться на родину.

Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России, — сказал Шадаев.

Министр добавил, что в рамках решения этого вопроса не должно быть никаких ограничений.

В конце прошлого месяца стало известно, что покинувшие РФ после начала специальной военной операции граждане могут попасть под действие нового закона об иностранных агентах. Об этом предупредил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Ранее эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru и председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер объяснил в разговоре с NEWS.ru, почему многие айтишники переехали в Сербию. Он отметил, что в первую очередь это связано с доброжелательным отношением к русским, а в самой стране эта сфера находится на взлете. По его словам, для таких работников предусмотрено много льгот, более удобное и простое налогообложение.