В МИД России рассказали о введении виз на выезд из страны МИД: введение выездных виз в России не планируется

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Планов по введению выездных виз у российских властей нет. Основания для ограничений прав граждан на выезд за рубеж предусмотрены в федеральном законодательстве и расширять их также не планируется, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, слова которого приводит радио «Говорит Москва».

Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение каких-то специальных виз не планируются, — заверил Зайцев.

Он напомнил, что право свободно выезжать за границу россиянам гарантировано Конституцией. Оно может быть временно ограничено только по основаниям, которые закреплены в федеральном законе о порядке въезда и выезда в страну от 1996 года. В их числе — привлечение гражданина к ответственности в качестве подозреваемого или обвиняемого, уклонение от наложенных судом обязательств, признание банкротом и некоторые другие.

Ранее подобным образом высказались глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и официальный представитель МИД Мария Захарова. Тогда речь шла о выездных визах на фоне пандемии коронавируса. Захарова отметила, что по этой теме было очень много фейков и слухов. По ее словам, они распространялись с целью вызвать у граждан ощущение паники и нестабильности.