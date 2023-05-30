МИД России предупредил о самых жестких мерах в отношении Киева

Фото: МО РФ

Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на украинские террористические акты в Москве, сообщает Министерство иностранных дел РФ. В МИД решительно осудили утреннюю атаку беспилотников на столицу.

МИД России решительно осуждает попытки террористических атак ВСУ, имевшие место рано утром 30 мая на территории Москвы и Московской области. <...> Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима, — говорится в сообщении.

Как заявили в МИД, атака дронов не имела смысла с военной точки зрения, а значит, направлена против гражданского населения и призвана посеять панику. Министерство отметило, что представители правительства Украины давно призывали нанести по Москве «удары возмездия».

Утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ. Дроны нанесли незначительные повреждения жилым домам.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Минобороны РФ и система ПВО, а также региональные власти сработали должным образом во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. На вопрос, как оценивают в Кремле защищенность столицы, Песков вновь подчеркнул, что ПВО и Минобороны сработали хорошо.