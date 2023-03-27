МИД России пояснил, как ответит на попытки выдавить страну из ВТО МИД РФ: Россия останется в ВТО, несмотря на попытки выдавливания

Фото: Harley Soltes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баннер против ВТО

Россия продолжит быть членом Всемирной торговой организации (ВТО) даже после попыток выдавить страну из блока, заявил в беседе с РИА Новости глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он уточнил, что членство в ВТО позволяет России держать и создавать новые плотные экономические связи с развивающимися государствами.

Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена, — подчеркнул Биричевский.

Он отметил, что речь идет в первую очередь об экономических и торговых связях РФ со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. По мнению служащего МИД, России нельзя отказываться от членства в ВТО, поскольку такой шаг смог бы доказать эффективность западных санкций. Это привело бы к увеличению и ужесточению рестрикций против РФ, считает он.

Ранее о невозможности выхода России из ВТО заявил замглавы МИД России Александр Панкин. Дипломат отметил, что такой шаг может привести к искусственной самоизоляции национальной экономики. Он назвал ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов.