МИД РФ: Россия не откажется от членства в ВТО

Фото: Li Ye / Xinhua / Global Look Press

Замглавы МИД России Александр Панкин рассказал ТАСС, что Россия не намерена отказываться от членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Дипломат отметил, что такой шаг может привести к искусственной самоизоляции национальной экономики. Он назвал ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов.

Мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов. С учетом высокого уровня интеграции России в мировое хозяйство подобный радикальный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, — сказал Панкин.

По его словам, выход из организации привел бы к снижению вовлеченности страны в глобальные цепочки производства и сбыта. Он также подчеркнул, что это бы плохо отразилось на уровне и качестве внешнеэкономических связей.

Ранее Александр Грушко заявил, что Россия не собирается возвращаться в Совет Европы (СЕ). Дипломат отметил, что организация потеряла свою основную цель, которая заключалась «в достижении единства европейских народов». По его словам, СЕ стал «предбанником Евросоюза».

В свою очередь политолог Анастасия Слепова заявила, что страны Евросоюза пытаются уничтожить образ России как сильной и справедливой страны и очернить ее репутацию, но их план провалился. По ее словам, об этом можно судить по митингам против введения антироссийских санкций и военной поддержки Киева, которые прошли в Испании, Венгрии и Польше.