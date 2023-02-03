«Нет смысла»: в МИД РФ оценили шанс возврата России в Совет Европы Замглавы МИД Грушко: России нет никакого смысла возвращаться в Совет Европы

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Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил «Парламентской газете», что Россия не собирается возвращаться в Совет Европы (СЕ). Дипломат отметил, что организация потеряла свою основную цель, которая заключалась «в достижении единства европейских народов». По его словам, СЕ стал «предбанником Евросоюза».

Совет Европы перестал быть организацией, основная цель которой заключается в достижении единства европейских народов. Он превращен в нечто противоположное. В такую организацию нет никакого смысла возвращаться, — сказал Грушко.

Он обвинил политику Запада в том, что организация утратила свои цели.

Ранее политолог Анастасия Слепова заявила, что страны Евросоюза пытаются уничтожить образ России как сильной и справедливой страны и очернить ее репутацию, но их план провалился. По ее словам, об этом можно судить по митингам против введения антироссийских санкций и военной поддержки Киева, которые прошли в Испании, Венгрии и Польше. Она добавила, что оказываемое на Москву давление доказывает европейцам, кто является для них настоящим недругом.