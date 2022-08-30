МИД России пообещал Прибалтике асимметричный ответ на снос памятников

Фото: Стрингер/ТАСС

Снос памятника Освободителям Риги, работы по демонтажу

Россия асимметрично ответит странам Прибалтики на снос памятников советским воинам-освободителям, соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ. В нем указано, что Москва в ответных мерах не будет прибегать к таким же «варварским методам», а сосредоточится на экономической и политической плоскостях. В МИД подчеркнули, что такие действия балтийских властей, «безусловно, скажутся на двусторонних отношениях с РФ».

Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию, и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке, — сказано в сообщении.

В МИД заверили, что ответственность за происходящее полностью лежит на властях государств Прибалтики, «отказывающихся понимать, что они делают».

23 августа в Риге начались работы по сносу памятника Освободителям Риги. К вечеру были снесены три скульптуры советских солдат. На следующий день была демонтирована статуя «Родина-мать». 25 августа убрана центральная стела монумента.

16 августа власти Эстонии приступили к переносу танка-памятника из Нарвы в Эстонский военный музей. Территорию вокруг постамента перекрыли, путь к нему заблокировали. Дежуривших у монумента людей при этом попросили покинуть территорию, а журналистов — отойти подальше.