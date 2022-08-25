В Риге снесли центральную стелу памятника солдатам-освободителям

Фото: Стрингер/РИА Новости

Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

В Риге завершился снос памятника советским воинам-освободителям, видео демонтажа было опубликовано в Telegram-канале РИА Новости. 25 августа была демонтирована центральная стела монумента.

В Риге 23 августа начались работы по сносу памятника Освободителям Риги. К вечеру были снесены три скульптуры советских солдат. На следующий день была демонтирована скульптура Родина-мать.

Российское посольство в Риге уже направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги. Действия латвийских властей российские дипломаты назвали вероломными, а также заявили о праве России на ответные меры.

Позже стало известно, что депутаты Рижской думы большинством проголосовали за снос памятника советским воинам в столичном районе Румбула.