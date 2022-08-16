В Эстонии перенесут танк-памятник Т-34 из Нарвы в военный музей

Фото: Хасан Ингин/РИА Новости

Памятник танку Т-34 в городе Нарва

Власти Эстонии приступили к переносу танка-памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, передает портал государственного телерадиовещания ERR. Территорию вокруг постамента перекрыли, путь к нему заблокирован.

По словам очевидцев, утром к танку подъехали около 20 машин полиции и специальных служб. Людей, дежуривших у монумента, попросили уйти, а журналистов попросили отойти. Предполагается, что демонтаж памятника проводят Силы обороны Эстонии.

Ранее премьер-министр Кая Каллас сообщила, что правительство страны приняло решение как можно скорее убрать из публичного пространства все советские монументы, в том числе танк в Нарве. По ее словам, это необходимо сделать, «чтобы сохранить мир».

Отметим, что мэр Нарвы Катри Райк подчеркивала, что не согласна с решением властей о переносе танка. В беседе с журналистами политик указывала на то, что памятник находится на территории муниципалитета, является его имуществом, и принятие решения остается за гражданами.

Ранее в польском городе Мальборк демонтировали памятник Красной армии, установленный в 1945 году. Монумент был серого цвета, состоял из четырех парных колонн с кубком посередине и пятиконечной звездой наверху, а на нижнем монолитном ярусе находились мемориальные плиты.