МИД России поддержал соглашение между ЦАХАЛ и ХАМАС о гуманитарной паузе

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Россия приветствует заключение соглашения между Израилем и ХАМАС о гуманитарной паузе, заявила ТАСС представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она напомнила, что российские дипломаты призывали к деэскалации конфликта между израильской армией и палестинским движением с самого его начала. В России также высоко отметили роль Катара, принимавшего участие в заключении соглашения в качестве посредника.

В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о 4-дневной гуманитарной паузе. Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта. Отмечаем особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации, — заявила Захарова.

Министерство иностранных дел Катара подтвердило информацию о достижении соглашения между ЦАХАЛ и ХАМАС утром 22 ноября. Представители палестинского движения отметили, что в рамках соглашения будет объявлено временное гуманитарное перемирие. Оно продлится четыре дня. Также будут освобождены 50 израильских женщин и детей в возрасте до 19 лет, находящиеся в плену у ХАМАС. Их обменяют на 150 женщин и детей, содержащихся в тюрьмах Израиля.