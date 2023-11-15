МИД России отреагировал на заявления США об «Арктик СПГ 2» МИД счел заявление помощника госсекретаря США об «Арктик СПГ 2» как угрозу

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Россия рассматривает как угрозу заявление помощника госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости добиться заморозки проекта «Арктик СПГ 2», сказала в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такие высказывания в той или иной степени доказывают причастность США ко взрывам на «Северных потоках».

Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами «Северных потоков — 1 и 2» так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США. Это началось с заявлений точно таких же президента США и представителей госдепартамента США о необходимости уничтожить эти проекты, — сказала дипломат.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что США планируют добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2». По его словам, сейчас ведется работа по «закручиванию гаек». Этим вопросом занимается координатор санкций Госдепартамента в тесной координации с Управлением контроля за иностранными активами. По уточнению представителя ведомства, это «критически важно».

В ноябре Россия прекратила работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». В МИД РФ пояснили, что представители западных стран не готовы к конструктивному диалогу, главная их цель — спустить дело на тормозах.