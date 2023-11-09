«Задушить»: Госдеп озвучил планы в отношении «Арктик СПГ 2» Госдеп: США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

США планируют добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2», передает РИА новости заявление помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатта. По его словам, сейчас ведется работа по «закручиванию гаек».

На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта «Арктик СПГ 2» <...> Наша цель — задушить его, — сказал спикер на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Пайатт подчеркнул, что этим вопросом занимается координатор санкций госдепартамента в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами). По уточнению представителя ведомства, это «критически важно».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия произведет около 30 млн тонн сжиженного природного газа в текущем году, поскольку перед страной стоит задача занять долю в 20% на мировом рынке. На текущий момент Россия производит около восьми процентов СПГ в мире. Согласно данным Росстата, соответствующие показатели стабильно увеличиваются уже два года, добавил Новак.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности увеличить производство сжиженного природного газа на экспорт. Россия также располагает возможностями для строительства новых трубопроводов, подчеркнул глава страны.