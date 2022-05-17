Медведев заявил о «сверхмощном» ответе в случае нападения на Россию

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о «сверхмощном» ответе России в случае нападения на страну извне. В своём Telegram-канале он написал, что российская сторона сможет отразить «любую агрессию», которая может стать угрозой для безопасности РФ. Ранее Медведев отправился в поездку в ядерный центр, расположенный в закрытом городе Саров.

Вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству, — заявил Медведев.

Также он отметил важность поддержания отечественных учёных в условиях санкций. Медведев выразил уверенность, что Россия продолжит разрабатывать собственные технологии, которые позволят осуществить импортозамещение западных технологий.

Ранее замглавы Совбеза РФ заявил, что ядерный щит России многие годы помогает сохранять независимость страны и «успокаивает» тех, кто старается подтолкнуть её к третьей мировой войне. С таким заявлением Медведев выступил в ходе совещания о перспективах развития Национального центра физики и математики.