Медведев объяснил смысл слов генсека НАТО о месте Украины в Альянсе Медведев: Украина войдет в НАТО частями

Фото: president.gov.ua

Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Twitter по-своему объяснил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Киева в блоке. По мнению экс-президента России, глава Альянса имел в виду, что Украине удастся в него вступить, когда части ее территории будут принадлежать Польше, Венгрии и Румынии.

В Киеве Столтенберг заявил: «Надлежащее место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам это осуществить». Переводя изречение генерального секретаря НАТО с украинско-английского на понятный английский: «со временем» означает, что «войдет частями в составе Польши, Венгрии, Румынии», — написал Медведев.

Столтенберг прибыл в Киев 20 апреля, не анонсировав свой визит. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, во время визита генсек НАТО может потребовать от Киева более решительных действий.

В связи с визитом Столтенберга в Киев представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из целей СВО является недопущение того, чтобы Украина вступила в НАТО. Именно эта перспектива, по словам Пескова, серьезно влияет на безопасность России.