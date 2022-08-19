Маркировка БАД может стать обязательной в России Минпромторг РФ: маркировка БАД может стать обязательной в России с апреля 2023 года

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Обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок (БАД) хотят ввести с 1 апреля 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ. Уточняется, что с 1 марта 2023 года может стать обязательной регистрация в информационной системе маркировки «Честный знак», а спустя месяц — маркировка БАД к пище.

Проект постановления устанавливает сроки начала цифровой маркировки для этой товарной группы. Так, с 1 марта 2023 года может стать обязательной регистрация в информационной системе маркировки «Честный знак», а с 1 апреля 2023 года — маркировка БАД к пище, — отметили в министерстве.

Кроме того, устанавливаются сроки для предоставления сведений об обороте БАД и выводе из него: с 1 сентября 2023 года для розничной торговли, с 1 ноября 2023 года для оптовой торговли в рамках объемно-артикульного учета и с 1 марта 2025 года для оптовой торговли в рамках поэкземплярного учета.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в России вводится обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей. В пояснительной записке Минпромторга говорится, что в адрес правительства и оператора системы электронной маркировки поступают многочисленные обращения о необходимости досрочного завершения соответствующего эксперимента, учитывая в том числе высокую долю контрафактной продукции в этой сфере.