Лавров: заявления ЕС об отсутствии санкций против зерна и удобрений ложны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений. По его словам, на возможность поставок этих товаров косвенно влияет запрет на банковские транзакции и передвижение судов.

Я слышал очередное заявление то ли Борреля, то ли еще кого-то из этой евроструктуры о том, что никаких ограничений на экспорт российских удобрений и российского зерна [в санкционных списках] не содержится. Это откровенная ложь, — сказал Лавров.

Он уточнил, что в санкционных списках есть запрет на банковские транзакции, в первую очередь для ведущего российского банка «Россельхозбанк», обслуживающего более 90% всех поставок продовольствия из РФ. В санкции также включен запрет на доступ судов из России в европейские порты, а зарубежных — в российские, что и влияет на поставку продовольствия и удобрений.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что до 80% удобрений на борту арестованных в Европе российских судов остаются в Латвии. Россия решила передать груз безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь странам Африки, однако дело сдвинулось с мертвой точки только частично.

Нидерланды 11 ноября разрешили отправку 20 тысяч тонн удобрений в Малави, днем позже была достигнута договоренность о вывозе в Африку удобрений из Бельгии и Эстонии. Замглавы МИД отметил, что затягивание этого процесса непонятно России, так как речь шла о борьбе с голодом, и чтобы решить вопрос с урожаем следующего года, нужно как можно быстрее обеспечить экспорт российских удобрений в целом.