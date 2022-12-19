Лавров объяснил необходимость проведения СВО Лавров связал необходимость СВО со срывом планов по превращению Украины в угрозу безопасности для России

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении

Проведение специальной военной операции было абсолютно необходимо для того, чтобы сорвать планы по превращению Украины в угрозу безопасности для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, эта реакция отразила понимание Западом того, что действия российской стороны обеспечили провал их геополитических игр и планов, пишет ТАСС.

То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках специальной военной операции, подтверждает наш главный вывод, что СВО — а мы сейчас уже имеем на руках факты, которые это подтверждают, — что она была абсолютно необходима для того, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ, — сказал он.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве. По его мнению, необходимо принуждать Украину к исполнению Минских соглашений, несмотря на то, что они уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах.

Ранее президент России заявил, что в стране с уважением относятся к украинскому народу и украинской культуре, включая ее язык и литературу. По его словам, эта политика сохранится и впредь. В России живут три миллиона украинцев, к ним относятся точно так же, как и к русским, отметил российский лидер. Путин также подчеркнул, что в РФ «никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка».