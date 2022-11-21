В Совфеде назвали условие нормализации отношений между Россией и Украиной Косачев: нормализация отношений с Украиной возможна только после смены власти в Киеве

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Нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве, заявил в интервью «Аргументам и фактам» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, необходимо принуждать Украину к исполнению Минских соглашений, несмотря на то, что они уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах. Самой Украине также следует вернуться к обязательствам, которые она взяла на себя с провозглашением независимости, включая уважение прав своих граждан, нейтралитет и статус безъядерного государства.

Я не ожидаю ничего хорошего от нынешних властей Украины. Они находятся в плену собственных предыдущих действий, идеологических установок. <...> Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине, — заявил Косачев.

Он также добавил, что значительная часть ответственности за нынешний конфликт лежит на коллективном Западе, который откровенно использовал Украину в своих целях. По его мнению, ситуация изменится, когда западные лидеры поймут, что происходящее на Украине полностью противоречит западным ценностям. Сам же внутренний конфликт на Украине не имеет военного решения и должен быть разрешен политическим путем через диалог властей с собственным населением.

Ранее Косачев отметил, что озвученные до этого предложения президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании конфликта не содержат положения о нейтральном статусе страны, которые вместе с пунктом о равенстве граждан Украины перед законом являются ключевыми положениями декларации о государственном суверенитете Украины.

По его словам, согласно декларации, Украина должна обеспечить равенство перед законом всех граждан независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств. Также в документе отмечается, что Украина торжественно провозглашает намерение стать постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и не намерено принимать, производить или приобретать ядерное оружие.