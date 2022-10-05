Путин заявил, что в России уважают украинский народ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россия с уважением относится к украинскому народу и украинской культуре, включая ее язык и литературу, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, эта политика сохранится и впредь.

Мы <...> всегда с уважением относимся к украинскому народу и украинской культуре. И к украинскому языку, литературе и так далее. Никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка, — подчеркнул президент на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Путин добавил, что в России живут три миллиона украинцев, и в России к ним относятся точно так же, как и к русским. По его словам, в обозримом будущем эта точка зрения не изменится.

Ранее певица Надежда Бабкина призвала сохранить украинскую культуру на выступлении в Луганске, где исполнила песни на русском и украинском языках. Исполнительница отметила, что агрессия — это путь в никуда, а люди не виноваты в том, что случилась такая историческая несправедливость по отношению ко всему Донбассу.