Бабкина призвала сохранить украинскую культуру

Надежда Бабкина призвала сохранить украинскую культуру и добавила, что агрессия — это путь в никуда, пишет телеканал «РЕН ТВ». В рамках своего выступления в Луганске певица исполнила песни на русском и украинском языках. Исполнительница отметила, что люди не виноваты в том, что случилась такая историческая несправедливость по отношению ко всему Донбассу.

Я всё видела своими глазами. Поэтому рассказывать, что ты испытываешь, я думаю, бессмысленно. Люди-то здесь прекрасные, люди-то в чем виноваты, что случилась такая историческая несправедливость по отношению ко всему Донбассу! — рассказала Бабкина.

Телеканал уточнил, что за свою карьеру певица побывала в Южной Осетии, Афганистане и Чечне.

В ходе своего выступления в латвийской Юрмале юморист Максим Галкин ранее перешел на латышский язык и высмеял русских. Во время своей речи он обратился к латвийским зрителям на родном языке, объяснив это тем, что «за ним следят русские». После этого он пошутил, что сидевшие рядом русскоговорящие зрители не понимают, что происходит и за что они заплатили деньги. Артиста неоднократно критиковали за антироссийские высказывания и осуждение специальной операции на Украине.