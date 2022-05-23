Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана делимитацию госграницы с Арменией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым в понедельник, 23 мая, сообщает Interfax Азербайджан. Темой разговора стала делимитация госграницы между этой страной и Арменией.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений, в том числе об открытии всех региональных коммуникаций и делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

По информации ведомства, сторонами также обсуждены актуальные темы двусторонней повестки и иные вопросы, представляющие взаимный интерес.