Лавров назвал ситуацию вокруг Ассанжа позором западной демократии

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Ситуация вокруг журналиста Джулиана Ассанжа стала позором западной демократии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам министров иностранных дел G20, его слова приводит ТАСС. Глава российской дипломатии подчеркнул, что тот нес миру правду о преступных действиях американских спецслужб и военных.

Насчет Джулиана Ассанжа я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии, — сказал Лавров.

Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что методы работы Джулиана Ассанжа отличались от журналистских. По его мнению, взлом компьютера для кражи государственной информации не является репортерской практикой.

При этом как считает экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, Лондон не имеет права выдавать основателя WikiLeaks Вашингтону. По его словам, соглашение об экстрадиции между странами запрещает передачу политических заключенных, к которым он отнес Ассанжа.

В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме. В США Ассанжу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений мужчине грозит 175 лет тюремного заключения.