В Лондоне выдали ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщили в Twitter организации. Окончательное решение об отправке журналиста в Соединённые Штаты должен принять глава МВД Британии Прити Пател.

Защита Ассанжа может подать апелляцию до 18 мая. В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения, — сообщили в WikiLeaks.

В марте Верховный суд Британии отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США. Дело перешло на рассмотрение в Верховный суд страны после удовлетворения апелляции Вашингтона на предыдущее решение, которое запрещало экстрадицию Ассанжа.

Власти США обвиняют основателя WikiLeaks в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом для получения доступа к секретным документам по национальной обороне страны.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.