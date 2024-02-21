Методы работы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отличались от журналистских, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. По его словам, взлом компьютера для кражи государственной информации явно не является репортерской практикой.
Я должен отказаться от детальных комментариев, но я скажу в общем, что никогда не слышал, чтобы журналист называл законной практикой помогать источнику взламывать государственный компьютер, чтобы украсть информацию. Взламывать что-либо для кражи государственной информации не является законной журналистской работой, — сказал Миллер на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона начнет двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. Сам Ассанж плохо себя чувствует и передал через адвоката, что не будет присутствовать на процессе.
Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме. В США Ассанжу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений мужчине грозит 175 лет тюремного заключения.