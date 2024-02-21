В США оценили методы работы Ассанжа Госдеп: методы работы Ассанжа сильно отличались от журналистских

Фото: Chris Winter/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Методы работы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отличались от журналистских, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. По его словам, взлом компьютера для кражи государственной информации явно не является репортерской практикой.

Я должен отказаться от детальных комментариев, но я скажу в общем, что никогда не слышал, чтобы журналист называл законной практикой помогать источнику взламывать государственный компьютер, чтобы украсть информацию. Взламывать что-либо для кражи государственной информации не является законной журналистской работой, — сказал Миллер на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона начнет двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. Сам Ассанж плохо себя чувствует и передал через адвоката, что не будет присутствовать на процессе.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме. В США Ассанжу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений мужчине грозит 175 лет тюремного заключения.