Сноуден заявил, что Британия не имеет права выдавать Ассанжа США

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global look Press

Эдвард Сноуден

Великобритания не имеет права выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США, заявил экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в Twitter (Х). По его словам, соглашение об экстрадиции между Лондоном и Вашингтоном запрещает передачу политических заключенных, к которым он отнес Ассанжа.

Возмутительная часть многолетнего «судебного разбирательства» в Британии для приговора Джулиана Ассанжа к смерти в американских подземельях заключается в том, что жертва его «преступления» (журналистики) — это государство, а не человек, что попадает под описание политического преступления, которые запрещены в соглашении об экстрадиции между США и Великобританией, — заявил Сноуден.

Сноуден переехал в Россию в 2013 году после того, как передал журналистам The Washington Post и The Guardian сведения об электронной слежке за американскими гражданами со стороны спецслужб США. На родине ему грозит до 30 лет тюрьмы. В сентябре 2022 года он получил российское гражданство.

20 февраля Высокий суд Лондона начнет двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. Сам Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на процессе.