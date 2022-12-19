Лавров назвал итогом 2022 года «понимание, кому можно верить»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что главным итогом года стало понимание того, кому можно верить, а кому нет, пишут «Известия». Дипломат отметил, что подавляющая часть мирового сообщества не одобряет попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире.

Главный итог [года] — то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась: что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить впредь и отныне нельзя, — заявил Лавров.

Ранее Лавров рассказал, что проведение специальной военной операции было абсолютно необходимо для того, чтобы сорвать планы по превращению Украины в угрозу безопасности для России. По словам министра, эта реакция отразила понимание Западом того, что действия российской стороны обеспечили провал их геополитических игр и планов.

Дипломат в декабре сообщил, что иностранные партнеры вынашивают стратегические замыслы, как использовать свои отношения с другими странами, чтобы поссорить соседние государства с Россией. В качестве примера Лавров указал на то, что Евросоюз рассматривает Центральную Азию, заявляя о необходимости снижения влияния России в данном регионе.