Лавров заявил о желании Запада поссорить Россию с соседними странами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Иностранные партнеры вынашивают стратегические замыслы, как использовать свои отношения с другими странами, чтобы поссорить соседние государства с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24». В качестве примера Лавров указал на то, что Евросоюз рассматривает Центральную Азию, заявляя о необходимости снижения влияния России в данном регионе.

Иностранные партнеры не должны «использовать» отношения с третьими государствами для того, чтобы пытаться поссорить Россию со своими соседями, но тем не менее они вынашивают такие стратегические замыслы и не скрывают этого в своих доктринальных документах, — отметил министр. — Например, посмотрите, как ЕС рассматривает Центральную Азию: откровенно, без зазрения совести пишут, что нужно снижать влияние России, интенсивность ее взаимодействия с соседями, не только в Центральной Азии, а по всему миру, — сказал Лавров.

Как подчеркнул глава МИД РФ, в Москве убеждены: соседи и ближайшие союзники России понимают, что отношения с зарубежными странами должны быть равноправными, взаимовыгодными и отвечать национальным интересам каждого государства.

Лавров добавил, что попытки использовать те или иные медийные поводы для того, чтобы создать искаженное впечатление о русских в Казахстане и казахстанцах в России, никогда не прекратятся.

Все это — часть большой политики, «нестерильного» процесса в современном мире, да и раньше политика была не вполне «стерильной», а уж сейчас подавно. Западные коллеги пытаются всеми правдами и неправдами, ложью, «запрещенными приемами» в нарушение собственных норм и правил судорожно не допустить формирования многополярного мира, — резюмировал Лавров.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что США и Евросоюз стремятся выдавить Россию из Закавказья. По его словам, страны Запада пытаются вклиниться в трехсторонние форматы взаимодействия с Азербайджаном и Арменией и отказываются признавать их значимость для нормализации отношений. Гончар напомнил, что именно благодаря российским миротворцам в сентябре удалось остановить эскалацию в приграничном районе.